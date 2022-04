Bonjour !



Je suis un jeune dynamique et efficace. Avec un grand esprit d’ouverture, j’ai la capacité de prendre les décisions face à certaines taches qui me sont confiées. Aussi suis je quelqu'un de motivé et d’impliqué, qui ne s’arrête pas avant d’avoir terminé son travail.

Le fait de travailler en équipe a développé en moi l’esprit d’initiative.

Doté d'une grande ouverture dans le monde du travail, j'aime les challenges et je m'adapte facilement aux nouveaux environnements. Curieux, mon ambition est d'intégrer une entreprise innovante et compétitive afin de prendre part à ses différents projets et défis. Vous partagez les mêmes valeurs ?

Alors rencontrons-nous !



Jean donald ADIA





Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Autonomie professionnelle

Mathématiques

Physique

Microsoft Word

Microsoft Excel