Agé de 24 ans,je suis de nationalite camerounais,residant dans la ville de douala et titulaire d'un baccalaureat A4 allemand et d'un permis de conduire de cathegorie B. Ayant fait respectivement deux differentes formations à l'instar de la colorimetrie et la maintenace informatique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office