Donald F SANOU

Bonjour moi ces sanou donald mecano grutier de fonction 11 d,expériences j,ai commencer a conduire a l,age de 19 ans j,ai travailler avec beaucoup de societe en CDD ( Contrat a Durer Determiner) comme Bouygues travaux publique , CARENA CI: (Compagnie Abidjanaise de Reparation Navale) EIAT : une societe de montage et reparation de grue a tour et mobile ATR: societe de reparation et location des engins je possede aussi beaucoup d,atous disposition a tous societe qui aurais besoins de mon experience



Mes compétences :

maitrise de conduite engins