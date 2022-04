Donald FOUDE

Je suis un jeune camerounais âgé de 29ans résident actuellement dans la ville de Douala.J'exerce actuellement en tant que consultant IT (Réseau et Web), ce qui est une passion pour Moi car l'entreprise ne permet pas de vivre ses passions professionnelles (avis personnel)



J'ai subi une influence dans le domaine des IT durant mon passage à L'IUT FOTSO VICTOR de Bandjoun (OUEST-CAMEROUN)et mes compétences sont orientés vers :



- Le réseau informatique

- L'OPEN SOURCE et ses systèmes (GNU et LINUX)

- Le Web (développement Web, la publication, le Web markéting, commerce en ligne)



Mes missions actuelles :

- Accompagner mes congénères dans la découverte de leur potentiel afin qu'il s'en servent dans la recherche de l'emploi et du bien-être car je suis convaincu que chacun de nous peut avoir un emploi (freelance ou entreprise)



- Favoriser l'accès aux prestations IT de qualité professionnelle à travers les informations et pratiques fiables.



Site Web professionnel http://www.iintercalltechnologies.com



Mes compétences :

Déploiement CMS JOOMLA PRESTASHOP WORDPRESS

Déploiement infrastructure réseau sans fil

Installation administration réseau téléphonique

Installation VSAT DATA and TV

Installation administration réseau informatique

Création de site web avec HTML / CSS / PHP/ MySQL