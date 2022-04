Je suis Donald Carmel KOUKEBANA Jeune diplômé à l'Institut Polytechnique de Dakar je suis titulaire d’un Master en banque finance assurance depuis le 20 décembre 2014. J’ai eu à participer a des séminaires sur Access, Excel, PowerPoint, Word, et sur Sage Saari ligne 100 à IPD et sanctionné d'une attestation en juin 2014. Je suis a la recherche d'un stage pour me permettre de mettre en pratique mes modestes connaissances et compétences.