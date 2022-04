Donald N'TAKPÉ

Présentement en poste dans le secteur de la production conditionnement et exportation de fruits tropicaux, je suis diplômé des Sciences et Technologies des Aliments, et impétrant Master management de la Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement. Mes atouts : adaptabilité, compétence et esprit d'équipe.



Mes compétences :

Assurance qualité

Contrôle qualité

Mise en relation des projets europe afrique

ISO 22000 standard

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook

Analyses physico-chimique et microbiologiques

Agréage fruits tropicaux (Mangue, Ananas, Banane)

Management de la Qualité

Normes ISO (9001, 14001, 17025, 22000, 31000)

Visual Basic for Applications

ISO 14001 Standard