Donald NJIEGNAM NJUH (NJIEGNAM NJUH DONALD)

Je suis Donald, Développeur web & logiciel FULL STACK indépendant sous le régime de l'autoentreprise!



Je m'occupe de l'analyse et de la conception des solutions informatiques très adéquates pour des systèmes d'informations c'est a dire:

L'analyse les SI grâce au langage UML;

La conceptions des bases Bases de données avec MYSQL;

La conceptions des maquettes d'applications avec le logiciels ILLUSTRATOR;

La Réalisation des maquette avec HTML5, CSS3, JQUERY, BOOTSTRAP...;

La Réalisation du BACKEND de ses applications avec PHP(Laravel), Java, AngularJS...;

Le Déploiement sur des serveurs ou hébergeur et administrations de ceux-ci...



A qui s'adresse ces services? Quelques exemples ci-dessous...



Vous pouvez être une entreprise ayant besoin d'une solution informatique pour ressoude un problèmes au quel vous faites-face quotidiennement.



Vous pourrez être un entreprise ayant besoin de ce faire connaître a travers le monde via un site internet bien référencé.



Vous pourrez être entrain de réaliser un projet de grande ampleur et pourrez avoir besoin de main d’œuvre supplémentairement.



Comment me joindre?



Il suffit de téléphoner

+237 691333414



njiegnamnjuhdonald@gmail.com



Mes compétences :

System Administration

Développement web

Développement informatique

Administration de bases de données