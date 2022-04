Je répond au nom de Donald SOTOHOU et je suis titulaire d'une licence professionnelle en réseau informatique et télécommunication.En plus de ma licence je suis titulaire d'un BTS en ÉLECTRONIQUE et d'un autre en Télécommunication. Actuellement je suis à la maison car je n'ai pas encore trouvé quelque part.



Mes compétences :

Joomla!

Visual Basic .NET

Personal Home Page

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

HTML

EasyPHP

C++

C Programming Language