J suis Donald Kagho étudiant en Ph D1 en Chimie Organique option substances naturelle et synthèse organiques a l'unité de recherche et de formation doctorale (option chimie et applications ) de l'Université de Yaounde I



Mes compétences :

Master en chimie organique

Maitrise des logiciels word,powerpoint,chemdraw

Faire la recherche sur le net