Donat NOBILE

Enseignant (CNAM Lille), chroniqueur du monde de l'assurance, auteur, écrivain et biographe d'entreprise.

Ex-dirigeant de Transvers Consulting, société indépendante de conseil en Stratégie et en Communication du monde de l'assurance, j'ai travaillé principalement pour les entreprises d'assurances, les sociétés de courtage et les prestataires du secteur de l'assurance (opticiens, éditeurs de logiciels d'assurance)



Domaines de compétence en stratégie et communication, recherche de partenariats et animation de séminaires.

Chroniqueur à News assurances Pro, La Tribune de l'assurance, RiskAssur et au Cercle les Echos (Plus d'un million de lectures à ce jour)

Coaching de performance de dirigeants d'entreprises

En charge du cours d'actuariat à HEI (Lille) et à l'Ecole supérieure d'assurances (Paris)



Auteur du "Guide de la visibilité professionnelle" et de "Les démarches de contrôle dans l'assurance" aux éditions Bookboon.

Auteur de nouvelles et de thrillers (Amazon Kindle)



Site Web :

https://donatnobile.wixsite.com/monsite

http://transvers-consulting.monsite-orange.fr



Mes compétences :

Communication

Coaching de performance

Secteur assurantiel

Auteur et écrivain