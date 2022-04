Donatchiligui YEO

Je me nomme YEO DONATCHILIGUI, âgé de 21 ans, je suis Ivoirien et musulman croyant vivant a ABIDJAN. Tres respectueux, simple dans mes manières de faire, dynamique, motivé et sociable, J'ai un BTS en Systèmes Électroniques et Informatiques. je souhaiterais donc me faire un max d' amis mais plus particulièrement ceux ou celles qui pourraient me donner des conseils de la vie courante et aussi qui pourraient m aider a m' insérer dans la vie professionnelle.



Mes compétences :

Maintenance

Administration réseaux

Réseaux informatiques