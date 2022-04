Donatella LEFEBVRE

Bonjour,



Titulaire du Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG), je suis à la recherche d'un poste de comptable générale au sein d'une entreprise.



Au cours de ces 3 dernières années, j'ai eu l'opportunité de me forger une expérience professionnelle au sein des entreprises Solvay et Standard Textile.

J'étais en charge d'enregistrer les opérations comptables quotidiennes (saisie des banques, factures ...), préparer les clôtures mensuelles mais aussi d'établir les déclarations fiscales (DAS2, TVA, DEB ..).





La rigueur, l’organisation, l’autonomie sont mes véritables atouts.



Mes compétences :

SAP

Sage Moyen de paiement

Sage Comptabilité

Pack office