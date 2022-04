Donatien DYKASSADYBY

Diplômé des Humanités scientifiques au Collège st Jean Berchmans de Kamponde dans la province du Kasai Occidental section Math-physique.



Diplômé de licence en sciences commerciales et financières de l'Institut supérieur de Commerce de Kinshasa option; Comptabilité.

Formation des vérificateurs polyvalents des Impôts à l'École Nationale des Finances/ Centre de formation permanente.

Comptable assermenté près Tribunal de Commerce de Kinshasa et Administrateur-Gérant de la fiduciaire de Kinshasa , Cabinet d'expertise fiscale et comptable