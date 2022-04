Jeune ingénieur issu de l'école aéronautique IPSA, ayant suivi comme spécialité le domaine de la mécatronique, je souhaiterais m'orienter vers une carrière d'ingénieur dans les systèmes embarqués ou au sein d'une compagnie aérienne comme ingénieur en maintenance de flotte ou en Opérations Aériennes.



Ayant une bonne capacité d’analyse et d’anticipation, dévoué, sérieux et ayant un bon sens du relationnel, je mets un point d’honneur à mettre en place toutes mes aptitudes et mes compétences dans la réalisation de la mission qui me sera confiée.



Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses.



Donatien Floch





Mes compétences :

Catia v5

Simulink

MATLAB

Microsoft Office

CATIA

Radar

Patran

NASTRAN

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cao