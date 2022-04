Donatien HENNEQUIN

Je suis titulaire d’une formation Master 2 en Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, que j’ai effectué en apprentissage, pendant laquelle j’ai acquis, de façon théorique mais également pratique, les principes du métier de contrôleur de gestion.



De plus, mes précédentes expériences, très différentes les unes des autres, m’ont permis de voir le contrôle de gestion sous plusieurs formes et de participer à des tâches variées telles que : élaboration des budgets, analyse des résultats, études des écarts du chiffre d'affaires, évaluation des coûts de productions et encore bien d’autres…



J’ai pu, lors de ma dernière expérience dans une PME, être confronté à de grandes responsabilités étant seul garant de la finance et directement relié au dirigeant de cette société.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Oracle

Audit

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

GED