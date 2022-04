Donatien KOUGOUM

Je suis un ingénieur des travaux en électronique avec une formation en maintenance en informatique et en électronique.

je dispense les cours suivants:

* Concepts et Méthodologies de Maintenance des systèmes informatiques et électronique

* électronique de base

* instrumentation

* Facilitateur en électronique et informatique aux examen de brevet de technicien supérieur (BTS)

* Membre du secrétariat des examens

et je maintiens également les systèmes électroniques et informatique plus les réalisations des gadgets électronique