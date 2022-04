Donatien PENICHON

Webdesigner et Webmaster de métier, Donatien ouvre l’agence Web Narobaz en novembre 2014.

Située à Pontarlier dans le Doubs et en bordure de la Suisse, Narobaz est spécialisée dans la création de site internet, solution e-commerce, développement sur mesure pour des systèmes intranet, extranet, application et générateur Web et propose également du design de logotype et élaboration de charte graphique.



Fondateur de la plateforme Endüy, Donatien a profité de ses connaissances et de son statut pour donner vie à la première plateforme numérique gratuite dédiée à la transmission des dernières volontés. Sur la base d'un network, Endüy donne la possibilité de préparer ses souhaits post-mortem, ses consignes en cas de complications médicales et ainsi de pouvoir les transmettre à ses proches de manière indirecte. À l'heure où les coutumes disparaissent et l'originalité s'accroît, Endüy répond à un réel besoin de société actuel.



Mes compétences :

Adobe CS6

Html/css

Photoshop

Newsletter/emailing

Responsive design

Dreamweaver

Joomla

Flash

Indesign

Illustrator

E-commerce