Donatien ROBERT

Consultant scientifique en Financement de l’innovation auprès de startups, d’entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes :



- Gestion d’un portefeuille de 75 comptes dégageant plus de 15 M€ du Crédit d’impôt Recherche et Aides et Subventions.

- Étude de la chaîne de valeur des activités de R&D et d'innovation : étude bibliographique, étude de marché, identification des défis de la R&D et sélection des projets de R&D avec une évaluation de la stratégie de recherche et d'innovation.

- Évaluation des coûts financiers de R&D : ressources humaines, investissements, coûts de propriété intellectuelle, sous-traitance, etc.

- Gestion d'équipe (2 analyste/chargé d'étude technique) : formation, gestion de portefeuille.

- Préconiser les stratégies et supports de financement appropriés.

- Proposition de stratégies de protection industrielle.

- Valoriser scientifiquement et financièrement les projets retenus.

- Élaborer et présenter les dossiers justificatifs ou de financement des projets retenus (CIR, subventions européennes…).

- Interaction quotidienne avec un cabinet d’avocats (Onelaw) pour la gestion de contentieux et conseil juridique.