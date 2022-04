Donatien TCHAKOUNTE TCHAPDA

"Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais je vous ai choisis et je vous ai donné mission pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. C’est ainsi que le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Aimez-vous les uns les autres, c’est là mon commandement. (Jn. 15.16-17)



Nous devons tous porter des fruits, et le Seigneur Jésus ne précise pas quels sont nettement ces fruits : service, compréhension, ou action pour la justice sociale, ou encore une vie consacrée à Dieu dans le silence. Il signale simplement que ces fruits doivent provenir de son Esprit et être marqués de son propre sceau.



La réussite de l’Église ne se mesure pas à ses exploits futuristes mais au progrès de sa mission chrétienne, à affermir la foi des hommes, femmes et enfants qui, en euxe, approfondissent le mystère du Christ glorieux et partagent sa croix et sa résurrection.







Mes compétences :

Technique