Donato BRESSANNUTTI

Directeur de filliale et gérant de la holding.

SSII en BtoB.



- Définition de la stratégie commerciale,

- Mise en place des business plan et des objectifs financiers.



- Management des équipes commerciales et Techniques pour un CAHT total de plus de 8 M €.



- Gestion des comptes clients, négociation des accords cadres avec les grands donneurs d'ordre.



- Forte expérience du secteur Informatique



Mes compétences :

Vente

Architecture

Informatique

Management

Bois

Nature