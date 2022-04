Donato MARIO GIOVANNI

Maître Mario Giovanni DONATO

54 ans, franco-italien, exerce la profession d’avocat depuis 1987.



Licence de droit à l’université de Gênes et thèse en droit pénal comparé italo-français sur l’homicide, il s’est occupé aussi de criminologie et plus récemment de psychologie juridique.

Depuis 2003, il s’est établi à Milan où ses références lui ont valu l’inscription à la liste de notoriété du Consulat Général de France.



Expert de droit pénal et pénitencier, il défend les citoyens français dans tout les procès d’accusation sur le territoire italien et s’occupe de toutes les démarches nécessaires au rapatriement en France des détenus français en Italie.



Sur le front des droits de la personne, il maitrise également le droit civil – notamment en matière d’héritage, de divorce et de nullité des mariages célébrés en Italie selon le rite concordataire.



En ce qui concerne spécialement la propriété des véhicules, il instruit les causes d’opposition aux mesures de séquestrations disposées par l’autorité italienne.



La stricte collaboration avec les services sociaux des divers Consulats de France en Italie et la possibilité de contacter directement Maître DONATO en langue française (7 jours sur 7 en cas d’arrestation) font de son Cabinet un point de repère indispensable pour tous les citoyens français qui ont des ennuis en Italie.



Mes compétences :

Divorce

Droit

Droit pénal

Italien