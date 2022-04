Donato SABATO

Installation de panneaux d'isolation pour la construction de chambres froides et de bâtiments industriels.

Nous sommes à la disposition du client pour chaque besoin des panneaux de revêtement d'isolation et d'accessoires complète. Notre force est la «très bonne qualité - Vitesse - Prix.

Au service de l'industrie alimentaire, Isolit est composé d'un personnel hautement qualifié qui est responsable de l'installation de panneaux sandwich en polyuréthane, laine minérale et polystyrène, avec un personnel hautement qualifié qui travaille dans le domaine depuis plus de 15 ans pour créer des emplois tout au long de la Italie et en Europe en général, et pour la petite boutique de grandes entreprises multinationales, en se concentrant sur chaque travail, la satisfaction du client et l'utilisateur final.



www.isolit.it - info@isolit.it



