Donaux SÉRINA

Jeune diplômée, motivée et ambitieuse. J’ai orienté mes études dans le domaine de la gestion d’entreprise. J’ai jusqu’ici construit mon parcours professionnel grâce à plusieurs stages dans les concessions automobiles Renault et Nissan, durant lesquels j’ai été à la fois assistante administrative et commerciale. Forte de ces expériences, je souhaite continuer mon apprentissage et développer mes compétences dans le métier de secrétaire.



Je sais donc être l’atout qu’il vous faut afin de mettre en place une gestion efficace de votre entreprise, que cela soit dans le domaine administratif que commercial.





Mes compétences :

Techniques de communication écrites et orales

Techniques commerciales

Techniques de fidélisation

Enjeux stratégiques comtemporains

Techniques de ventes et négociation

Pack office

Management d'équipe

Droit des sociétés

International Marketing

Négociation internantionale

Droit commercial

Techniques d'achat et approvisionnement

Utilisation de logiciels de bases de données

Techniques d'Import et d'Export

Procédure d'encaissement

Elements de base en marketing

Droit du commerce international

Elements de base en statistique

Argumentation commerciale

Réalisation de bons de commande

Droit public

Analyse statistique

Réglementation du transport des marchandises

Réglementation du commerce international

Gestion budgétaire

Prise de rendez vous

Accueil téléphonique et physique

Utilisation de caisse informatisée

Normes rédactionnelles

Principes de la relation client

Réglementation des douanes

Photogrammétrie

Organisation de la chaine logistique

Techniques d'animation et de travail en group

Calcul de coût