Dong-Bach VO

Titulaire d'un Doctorat en Informatique spécialité Interaction Homme-Machine obtenu à Télécom Paristech et d'un Master en Interaction Homme-Machine obtenu à l'ENAC/UPS, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Mon travail s'intéresse aux interactions entre les hommes et les systèmes informatiques et plus particulièrement grâce à la modalité gestuelle. L'objectif de ma thèse a été de concevoir et évaluer de nouvelles techniques d'interaction gestuelle dans le contexte particulier des usages de la télévision d'une part, et dans le contexte de mobilité d'autre part.



J'ai enseigné la conception des interactions homme-machine aux étudiants ingénieurs en 3e année de Télécom Paristech et aux étudiants en deuxième année de Master à Paris VI. J'ai également enseigné la programmation java à Télécom Paristech.



Auparavant, j'ai travaillé dans la conception et la réalisation d'interaction tangible (avec des objets du quotidien) sur table tactile multitouch dans le cadre d'une application de soutien médical à domicile pour les personnes âgées, d'interaction tangible (interaction avec des objets physiques) pour une application ludique immersive pour visualiser une collection de photographie et d'interaction pour une application web interactive pour le partage d'informations personnelles des citoyens vers les formulaires électroniques des procédures administratives.



Mes compétences :

Conception

Conception centrée utilisateur

Ihm

Développeur

Expérience utilisateur

Développement