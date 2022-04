Dongo CHRISTELLE

Après avoir été sanctionnée par un MASTER II option MARKETING-MANAGEMENT et ayant 8 ans d’expériences dans le contexte commercial, je suis consciente de la diplomatie et d'un bon état d'esprit qu'impose mon métier d’ingénieur commercial. J'ai été confronte à une clientèle exigeante, sensible à l'attention qu'on lui porte et de faire de sa satisfaction ma priorité.Aujourd'hui, assistante commerciale au GROUPE-LAROCHE(spécialiste dans les TICS ET LE BTP) je continue de perfectionner mes compétences.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Rigueur

Organisation