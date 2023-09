Donia CHANGUEL

Titulaire d’un baccalauréat professionnel Accueil relation client usager en 2013, je suis très intéressée pour travailler en tant qu’assistante en communication en contrat d’alternance /ou de professionnalisation.



Je possède les qualités nécessaires pour réussir. Motivée et ambitieuse, j’ai acquis mon aisance relationnelle et un bon sens de l’organisation au cours de mes différentes missions auprès des structures jeunesses et d’accueil.



Je m’intéresse aussi beaucoup aux nouveaux médias et aux réseaux sociaux qui me seront utiles dans le domaine de la communication.





Mes compétences :

Motivée

Ambitieuse

Sens de l’organisation