Doréane CN

Diplômée d'une licence professionnelle commercialisation des produits Touristiques au sein de l'IUT Saint Jérôme à Marseille et depuis longtemps intéressée par le tourisme, le marketing et le numérique, j’ai souhaité me développer dans ces domaines-ci.



Cette formation ainsi que mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir de solides compétences en tourisme, en marketing, en relation client ainsi qu’en communication digitale.

J’ai également pu développer de fortes connaissances en matière de travail en équipe notamment sur la gestion d'un projet.



Mes compétences :

Supports de communication

Conception-rédaction

Management

Prospection commerciale

Argumentaire de Vente

Analyser les besoins et définir les objectifs

Fidélisation client

Conception de produit

Analyse de marché

Analyse stratégique

Accompagnement

Analyse des besoins

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Vente

Agencement d'espace

Négociation

Diagnostic de territoire

Adobe Photoshop

RoomMaster200

Adobe InDesign

PAO

Microsoft Office

Conception multimédia

Droit

Accompagnement individuel

Réception Hôtellerie

Traduction anglais français

Littérature française

Accueil des clients

Stratégie de communication

Communication

Stratégie commerciale

Stratégie digitale

Webmarketing

Études marketing

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Gestion de projet

Promotion des ventes

Accueil du public

Accueil physique et téléphonique

Hôtesse d'accueil

Animation des ventes