Dorian DESNOYER-GONIN

Je recherche une alternance dans les réseaux informatiques sur Orléans (45).

Je suis étudiant en DUT Réseaux et Télécommunications et suis actuellement en stage de 10 semaines dans l'entreprise Centaurion à Mont-près-Chambord.



Je suis admissible dans l'école supérieur de l'alternance CESI Manager en Système d'Information option Sécurité à Orléans. C'est avec cette école que je recherche une entreprise de réseaux informatique pouvant me prendre pour une durée de 3 ans sur Orléans. La fréquence de cette alternance serait de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en école.