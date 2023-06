Dorian GIACOBETTI

Fort d'une expérience de 12 ans en grande distribution, mes priorités restent ciblées sur mes objectifs a atteindre et de définir des stratégies pour atteindre des progressions ambitieuses, sachant regrouper une équipe pour contribuer à un ou plusieurs buts définies à chacun, la réussite est envisageable que par le biais d'un groupe soudé et solidaire.

Pour cela je suis uniquement favorable au management de proximité.

Ma volonté me guide aujourd'hui à basculer dans un cadre avec une marge de manœuvre plus large et des objectifs a atteindre plus grands, à l'écoute d'opportunités, mon objectif premier est le rachat d'une franchise d'un réseau en plein essor, en position favorable dans son secteur d'activité avec des indicateurs économiques croissants , en fort développement et de délocalisation en multisite dans le sud de la France.



Mes compétences :

Accompagnement des équipes

Relationnel

Formation

Répartition des taches