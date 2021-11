Envie de sortie entre copine ? .. Ou entre couple? ... De RIRE et de vous détendre?

Allez au théâtre voir "ET DIEU CREA MA BELLE-MERE! " Ecrit et Mise en scène Doriane Maarek

Les Mercredis à 19H30 au Théâtre CLAVEL Paris 19

Métro pyrénée ( ligne 11)

RESERVATION :BILLET REDUC!



Mes compétences :

Auteur

Comédienne

Doublage

Metteur en scène

Présidente de Culture Vie 8