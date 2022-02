Doriane REBORA

Mise place de la strategie de communication sur les réseaux sociaux

Respect et réalisation du cahier de publication de communication externe

Elaboration de la stratégie de communication sur les reseaux sociaux et organisation de sa bonne mise en oeuvre

Realisation de supports de communication

Conception et mise en oeuvre des actions et outils de communication en relation tels que, les plaquettes, les affiches, vidéos etc..

Realisation de montage video pour les prestataires et léquipe formation

Gestion du budget communication

Organiser les evenements visant à faire connaître et valoriser limage de l'entreprise comme les salons en ligne