Doriane STÉVENIN-MORGUET

Passionnée d'art et de design, j'ai fait le choix de me former à différentes spécialités.



D'abord portée vers le design d'espace et l'architecture d'intérieur, j'ai poursuivi mon parcours vers le design de produits. Également séduite par la scénographie, j'ai finalisé son cursus en mastère Architecture d'Intérieur et Scénographie à l'École de Condé, Paris et ai débuté mes expériences professionnelles au sein des agences Aglaé, DM Design & Architecture, Abaque et Clémence Farrell.



Désormais scénographe indépendante, j'imagine des parcours de visite pour des expositions, je mets en scène des oeuvres, crée des univers, aménage et agence des espaces à destination des visiteurs.



Mes compétences :

InDesign, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, Rhino, 3ds Max, V-Ray, SketchUp, Keyshot