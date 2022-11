Doriane YVER

Passionnée par le voyage, par les différentes langues, les différentes cultures et apprendre de lautre depuis toute petite, cest tout naturellement que je me suis orientée vers le domaine du tourisme.



Après de nombreux stages à létranger, jai pu acquérir de réelles connaissances du monde hôtelier. Jai aussi développé mon sens du travail en équipe avec un panel de cultures guidé par des management bien différents. Je ressors aujourdhui grandie, avec un esprit grand ouvert et pleins de souvenirs incroyable.



Actuellement chargée de développement du réseau mandataire chez Promovacances, japprends à gérer et à développer un réseau, jaccompagne nos candidats dans le processus dimplantation de leur agence. Pouvoir contribuer à un projet de A à Z, en passant par un processus de recrutement jusquà louverture finale dune agence est tout simplement gratifiant.



Ces expériences mont enrichis tant professionnellement que personnellement. Je fais mon chemin, cela se concrétise et cela ne fait que confirmer que je suis destinée à suivre cette voie.