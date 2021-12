Dorine KIEFFER

Je suis graphiste diplômée de lInstitut Supérieur des Arts Appliqués. Créative et curieuse, je suis toujours en quête de nouveaux savoirs, je tente denrichir ma culture graphique. Je suis également passionnée de dessin et jaime travailler toutes sortes de techniques.



Mes compétences :

Design graphique

Graphisme

Adobe InDesign

Print

Graphisme print

Adobe Photoshop

Retouche d'images

Montage photo

Retouche photo

Adobe Illustrator

Illustration

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Motion design

Montage vidéo