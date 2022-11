Dorine RATIE

Conseillère en nutrition, naturopathie, Fleurs de Bach.

Je souhaite vous faire partager mes connaissances en nutrition, naturopathie et fleurs de Bach pour vous permettre de retrouver ou de conserver votre énergie et force vitales.

Cycle de naturopathie dispensé par Dominique Belin enseignante naturopathe à l'Ecole de Naturopathie André Lafont à Rochefort

Initiation à la Médecine Chinoise Traditionnelle 1er cycle, dispensée par Laurence Mourey enseignante, docteur en acupuncture Etats Unis

Formations avec Françoise Jadas, bionutritionniste, naturopathe

Formations avec Isabelle Antonin, conseillère en santé naturelle et Fleurs de Bach formée à Argema et Jacques Antonin conférencier et formateur

Pratique du Hatha Yoga 10 ans, dispensé par Claudine Rivière enseignante Fédération Française de Hatha Yoga,

Pratique du Natha Yoga depuis 1 an, dispensé par Marion Le Fournier, enseignante Natha Yoga, 3 ème degré de Reiki, Alchimie des Corps

Pratique du yoga du son depuis 2 ans dispensé par Sophie Emeriaud