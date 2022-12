Dorra BEL HADJ RHOUMA

Diplômée de l'institut supérieur des langues appliquées et d'informatique de nabeul (ISLAIN) en 2011 en tant-que infographiste/web designer/web devlopper. maitrisant les logiciels graphiques (photoshop,illustrator,indesign...)ainsi que les logiciels dreamweaver,easy php et la création des animations en flash, je maîtrise le langage php,html,xhtml,java,Javascript et la conception des bases de donnée (SGBD),je suis en train de chercher un emploi.



Mes compétences :

Infographiste

Web designer