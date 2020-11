Dorra NOUIRA

Je suis une docteure-ingénieure en mathématiques appliquées diplômée de l'université de Bordeaux et université de Rome 'La Sapienza'.

Je cherche activement un poste de data scientist sur île-de-France et je serai ouverte à toutes les propositions.



Grace à mon cursus, mes solides bases mathématiques (analyse ,algèbre, probabilité, statistique) et mon ouverture à l'international, j'ai pu développer non seulement de solides compétences techniques de modélisation data, des mathématiques appliquées, du machine learning, de data mining mais aussi des compétences en mécanique vu le domaine d'application de ma thèse. De plus, la mobilité à l'international m'a permis de développer mes compétences de communication ( soft skills).



En tant que data scientist, je peux vous accompagner et faire parler vos données brutes pour les valoriser et résoudre les enjeux et les problématiques métier. Par conséquent, je peux intervenir sur plusieurs phases d'un projet data science et notamment:

-Extraction et évaluation de la qualité des données.

-Nettoyage des données.

-Analyse exploratoire des données.

-Modélisation des données: plusieurs approches ML, data mining, etc...

-Industrialisation et déploiement des modèle de machine learning.



Je suis toujours motivé pour apprendre, monter en compétences et toucher tous les technologies de pointe des sciences des données et de m'adapter très rapidement à vos plateformes et standards.