Dounia LAKLALECH

Ayant obtenu mon diplôme d’ingénieur depuis juillet 2014, à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) d’Aix en Provence, spécialité Travaux Publics, en partenariat avec la FNTP, je suis actuellement à la recherche d’un poste d’ingénieur travaux en contrat à durée indéterminée.

Je souhaite, par le biais de cet emploi, mettre en pratique les nombreux enseignements que j’ai reçus et découvrir la réalité de cette profession au travers des missions que vous voudrez bien me confier. Ma formation en alternance m’a permis certes d’avoir une première approche, mais aujourd’hui je suis prête à endosser les responsabilités d’un ingénieur travaux et mettre en application mes acquis, afin de mener à bien les projets auxquels je serais affectée.





Mes compétences :

Ingénieur

Ouvrages d'art

Créative

Travaux publics

Motivée

conception

Géotechnique

Génie civil

Responsable

Perfectionniste

Autocad

Microsoft Project

Microsoft Office

ArchiCAD