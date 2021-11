Dr claude VanHecke, Ph.D.

CEO Picocyn. Ph.D. in quantum technologies and atomic physics . Reviewer for Science. Complex Ics Designer. Energy recovery Expert.



34 années en tant que Manager, Directeur, expert, consultant, dans les plus grandes entreprises françaises, centres de recherches. Airbus, Motorola, Scheinder, Télémécanique, ST, Thomson, HPF, Ascom, Alcatel, CEA, CNRS, CSEM et bien d'autres.



10 années en tant que Professeur, ressources humaines, dans les domaines de l'audio visuel, la physique du solide, les nanotechnologies en collaboration avec de grandes universités et écoles d'ingénieurs française, suisses et américaines. UTC, Polytechnique, Centrale, INSA, ENSEEIHT.

Création de deux entreprises dans les hautes technologies. PDG, ingénieur d'affaires.

Dépôts de nombreux brevets dans l'innovation.