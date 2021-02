Dr Khalid ZAHOUILY

Expert en Photopolymères, Photochimie, Technologie UV , revêtements Photoréticulable sur tous supports ( bois, métal, plastique, verre), vernis (anti-rayures, anti-graffiti, anti-UV, anti Buée, à glissance contrôlée etc..., modification de surface des matériaux organiques par photogreffage, technologie respectueuse de l'environnement.

Par ailleurs depuis 2005 Photon & Polymers a acquis une solide expertise dans le Drojet-UV a développé, :

-des encre inkjet UV pour la personnalisation industrielle

-des formulations adaptées pour le Dropjet , impression 3D, impression a de traçabilité, anti-contrefaçon.



Expert : Agréé CIR ( Crédit Impôt recherche)

Expert Européen à l'Agence exécutive pour la recherche :The Research Executive Agency (REA), located in Brussels



Mes compétences :

Coating

Inkjet

Jet d'encre

Nanocomposites

Photochimie

Formulation

Formulation à façon

Vernis-UV

Photopolymères