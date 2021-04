Dragana SERBANOVIC

Je suis chanteuse lyrique depuis 21 ans maintenant et enseignante / intervenante en chant et technique vocale depuis 13 ans.



Je travaille, entre autres, avec des personnes dont le métier n'est pas artistique, mais qui ont besoin de :

apprendre des bons réflexes pour développer les capacités de leur voix, leur outil du travail, et répondre aux exigences de leur métier ( orateurs, conférenciers, enseignants, téléopérateurs... )

toucher au monde artistique pour le bien-être individuel ou collectif en entreprise.



Je compose des ateliers vocaux en fonction des profils des individus ou de la collectivité et en fonction du temps qu'ils souhaitent consacrer à une discipline subsidiaire

team building

ice breaker

technique vocale...



Ce travail est porté tant sur le fond que sur la forme car il s'agit de développer, d'une part, la santé, la résistance et la beauté vocale propre et d'autre part de trouver l'harmonie avec ses interlocuteurs.