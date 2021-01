Dris Miloud KHELIFI

Bonjour à tous,



Je suis manager, intéressé par la finance et les ressources naturelles,



Au fil des années, j'ai recherché des partenaires financiers pour participer à des opportunités d'investissement



Maintenant, j'ai des relations avec des entrepreneurs et des investisseurs, et surtout, j'ai appris à trouver la bonne personne dont j'ai besoin,



Vous avez une entreprise et souhaitez mettre en œuvre un projet. Vous recherchez un partenaire, vous ne l'avez pas encore trouvé,



Je peux vous montrer comment vous pouvez trouver le partenaire, ou toute personne requise pour développer les affaires et l'activité de l'entreprise



Je ne publie pas de listes de personnes ou d'organisations, je vous aide à le faire vous-même

Tu peux m'écrire



Salutations