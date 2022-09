Driss ALLAM

Chère madame , cher monsieur ;

Notre entreprise AMISTA GROUP S.A..R.L ,implantée à Casablanca est spécialisée dans le secteur des

AMENAGEMENTS D'ESPACE.



Dans ce cadre d'activités ,elle s'occupe de :



MENUISERIE EN ALUMINIUM . CLOISON EN ALUMINIUM ( vitrée, semi vitrée , panneaux ,grillage , BA 13)

RAYONNAGE METALLIQUE (léger , mi-lourd , lourd , cantilever , de supermarché, rayonnage mobile et plate forme)



CARRELAGE. GERFLEX PARQUET . FAUX PLAFOND . PEINTURE . ELECTRICITE.

MANUTENTION ET TRANSPALETTES

PORTES EN BOIS . MENUISERIE EN BOIS.



MOBILIER DE BUREAU

TRAVAUX DIVERS

STORES ET FILMS ADHESIVES . PLAQUES ONDULEE EN PVC .



Nos service ont par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour étudier , planifier et estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase d'étude jusqu'à son terme.



Nos références

-- SEGAPLAST -- CHRONOPOST -- SOTHEMA -- BALTIMAR(GROUP RICHBOND) -- NEXANS--G4S -- RICHBOND-- GROUPE HACHETTE -- MYMOUNA -- TRIA -- DIMADIT -- MONTE PULL --CMA CGM--REGIE 3--M'DINA US --AMCOR FLEXIBLES-- NIELSEN --BABCOCK--SERFI GROUP --EPICERIE.MA-- SEWS GABINO--ATLAS FABRICATION --SMADIA --BEST BISCUITS--NATIONALE LIBRAIRIE--BAC MAROC--SOCOMOTO--TOP CLASS LAVAZZA--CITELUM --CCIC MAROC --GROUPE TRAMAUTO--CMB PLASTIQUE--STOKVIS NORD AFRIQUE --FIDAROC THRONTON--SMCV--SAVOLA ---GOAM INDUSTRIE--CMCP--FUJIKURA--ESDATA--



Nous vous prions de croire ,chère madame , cher monsieur en l'assurances de nos sentiments les plus dévoues.



La Direction





12 rue Sabri Boujemaa - Casablanca 20000 Tél / Fax : 0522702870 GSM 0672801206











Mes compétences :

Gestion de projet

Community management

Développement commercial

Gestion de la qualité

Gestion de la relation client