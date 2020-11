Je mappelle Driss BENELKAID, je suis informaticien, et je souhaite rejoindre une entreprise pour occuper un poste dun administrateur systèmes, réseaux et sécurité. Linformatique, particulièrement les réseaux et la sécurité, est un domaine qui me passionne.



Durant mon parcours professionnel, jai pu occuper différents postes et pratiquer différentes technologies propriétaires ou open source dans ladministration du système dinformation et la sécurité des infrastructures. En plus de mes formations et expériences, je suis autodidacte et je suis constamment à la recherche de nouveau savoir et pratique.



Durant mes expériences jai pu mapprocher de différentes technologistes. Très consciencieux et précis dans mon travail, jaime relever les défis, je suis polyvalent et je sais madapter très facilement et rapidement. Intégrer une entreprise est une occasion de lui apporter le savoir-faire acquis afin daméliorer son service informatique et renforcer la sécurité de son infrastructure.