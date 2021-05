Driss HAMZAOUI

Formation universitaire, Autonome et rigoureux,une force de propositions avec une longue experience, des qualités relationnelles, un grand sens d’écoute,un esprit de synthèse et d’initiative,.



mission:



* Participe à la détérmination et veille au suivie et à la réalisation, des objectifs en collaboration avec les équipes.



* Animer le résau soutenir,motiver et dériger les équipes.



* Recrutement formation du personnels opérant au terrain .



* formation du personnels



* Contribue à l'élaboration de la politique d'évolution des moyens et

l'amelioration des services et des procédés.



* Elaboration de la politique des prix,le suivie des achats choix des produits et des

des fournisseurs.



* Gestion de la relation clients et Traiter les problèmes qui

surviennent,Intervenir dans le règlement des conflits .



* Développement métier respect des normes.

* Développement des points de ventes.



* suivie de l'entretien du materiels et outils du travail.



* Informatique logiciels spécialisés.