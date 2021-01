Drot PATRICK

Bonjour,

Une expérience professionnelle de 35 ans dans le domaine informatique, graphiste print & développement de sites Web.



2014 à ce-jour Moniteur d'Atelier

E.S.A.T. - C.A.V.A. - CENTRE DE FORMATION. - Les Ateliers De La Garenne - 85 - 91 Rue Veuve Lacroix Bât B 92000 Nanterre. Moniteur de l Atelier informatique : participation à l'élaboration d'un projet personnel pour chaque bénéficiaire, responsable de l'accompagnement et du soutien des personnes, pour accroître l'autonomie dans le travail des personnes dans l'handicapes. (Numérisation, publipostage, affranchissement, téléchargement publicitaire sur clé USB, façonnage et conditionnement, ) Pratique : MAC / PC - Photoshop CS6 - Illustrator CS3 - InDesign CS6 - Flash CS3 - QuarkXpress - Dreamweaver CS3, HTML, PHP, SQL, Prestashop - Word - Excel - Power Point - Xcode - Mailings - iDVD - Imovie HD .......



Infographiste événementiel (séminaire) 2013-2014 : Montages des slides clients (auditorium)

Clients : PSA, GDF SUEZ, Momentys, Renault, Citroen, Peugeot, Bouygues Challengers, ICAT ETC...



Infographiste:

Sté ALKOS : animation flash, catalogue, affiche.

Sté V&A : Catalogues ...

Sté ALCAN Michel LIMONGI : mise au net de roughs. Création de produits cosmétiques. Création d'un livret 48 pages "how to teach make-up programme"



Sté BABOR Cosmetics : Livret " l'auto maquillage".





Conception et publication Internet :

(Web design.)



http://www.dsan.fr/shop/

http://www.hubert-jacquier.com/





Mes compétences :

Infographiste

Webmaster

Création graphique

Maquillage

Powerpoint

Evénementiel