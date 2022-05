Dsd DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE DURABLE

Devenez acteur d'un monde solidaire et durable.



DSD propose des espaces d'innovation favorisant les échanges, les rencontres et la collaboration entre les acteurs pour imaginer ensemble un monde plus solidaire et une économie plus durable où l'Humain est au cœur des préoccupations.



Nos activités participatives et collaboratives:

-activités éducatives autour de pratiques solidaires et durables

-dynamiques de projets collectifs autour des enjeux de la ville durable

-laboratoire d'innovation ouverte et de formation des acteurs



Ouvert à tous collaborateurs souhaitant s'expérimenter ou s'affirmer sur un mode de management par les valeurs : WWW.DSD-ASSO.COM



Mes compétences :

Éthique

Outils collaboratifs

Management participatif

Développement durable

Réseau

Innovation

Association loi 1901

Créativité et réactivité

Management de projet

Strategie

Recherche subvention

Ressources humaines

Économie solidaire

Management par les valeurs