Dulce DULCE (DEDINO)

Psychanalyste. Doctorant en psychologie de la Faculté de philosophie, de sciences et de lettres (FFCLRP - USP). Maîtrise interdisciplinaire en sciences de la santé de l'Université fédérale de São Paulo. Il est titulaire d'un diplôme en psychologie de l'Universidade Paulista et membre du laboratoire de recherche AD-Interfaces (CNPq). Diriger une formation en psychanalyse, coordonner et participer à des séminaires et à des groupes de recherche en psychanalyse lacanienne et en analyse du discours (AD). Il travaille dans un cabinet privé et en ligne, en soins individuels pour enfants, adolescents et adultes. Il a de l'expérience dans le domaine de la psychologie, en mettant l'accent sur la psychologie hospitalière et la psychologie clinique. Formation clinique des participants au Forum du Champ Lacanienne à São Paulo , Brésil.