Dumoulin SYLVIE

Depuis 27 ans au service de mon entreprise actuelle, j'ai rejoint la société Nutrinal en 1992. Ma fonction première a été de créer le laboratoire de contrôle, mettre en place les procédures de contrôles des matières premières et des produits finis. J'ai évolué au rythme de la société. En 1997, en tant que responsable assurance qualité, je lui ai fait obtenir la certification ISO9002, puis ISO9001. Les années 2000 commençant, mon poste c est naturellement dirigé vers le développement des produits. Ma passion est de trouver des solutions aux problèmes technologiques des clients, et leur assurer la conformité règlementaire des produits. De forte sensibilité scientifique, j aime tester, analyser, calculer, chercher, ...Je suis pluridisciplinaire et touche à tout. J'ai à coeur de transmettre mon savoir.

En parallèle, j'ai créé la société LLD&Cie convaincue que le kéfir est une boisson d'avenir, qu'il faut changé le mode de développements des produits. Je participe au développement de l'alimentation de demain positive .

https://youtu.be/wn3-OmNBqEw



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Biochimie

Protéines

Excel

Biotechnologie

Formulation

Microbiologie

Agroalimentaire

Assurance qualité

Bonnes pratiques de laboratoire

Animation de formations

Recherche scientifique

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Fermentation

Organisation

Création d'entreprise

Création de site web

Project Management