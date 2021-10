Duplex KAMGA (KAMGA DUPLEX)

Titulaire d'une licence en ingénierie des systèmes informatiques et d'un master en gestion de projet. J'ai pu acquérir plus de 7 années d'expérience qui m'ont permit de développer mes compétence en responsable informatique et en gestion de projet .



Responsable Informatique

Administration systèmes et réseaux (plus de 200 postes utilisateurs)

Gestion du parc informatique ((Mac, Pc, imprimantes, etc.)

Administration du système dinformation, bases de données internes

Administration et exploitation de plus de 15 de serveurs sur site et externalisés

Assistance et support technique aux utilisateurs (matériel, solutions SAAS, licences)

Gestion de la solution de téléphonie sur poste IP, poste numérique et mobile

Gestion des sauvegardes système et applicatives internes et externes

Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les bonnes pratiques



Pilotage de projets

Coordination et pilotage des prestataires informatiques

Pilotage des projets informatiques (projets métier) liés à la digitalisation

Études et analyse des besoins, rédaction de cahier des charges, suivi des délais

Définition et gestion du budget

Recrutement et management dune équipe de 3 personnes



Assistant chef de projet IT

Projet de développement dapplications de e-santé, mode agile

Projet de déploiement doffice 365

Rédaction/validation du cahier des charges

Évaluation des coûts, délais et risques

Définition de la stratégie de communication

Rédaction des process informatiques pour les utilisateurs



Consultant IT, administrateur système et réseau

Gestion des infrastructures réseaux du parc informatique

Support niveau 2 et 3 sur les outils métiers dEutelsat

Traitement des incidents sur my Galaxy



Consultant IT, projet de renouvellement du parc informatique

Supervision de la masterisation des postes

Suivi et évaluation des équipes du projet et gestion des planning dinterventions

Rédaction du rapport du fin de projet et reporting



Consultant IT administrateur des serveurs

Projet de déploiement des serveurs des Hôtel B&B

Planification du déploiement dans 3 régions

Installation et administration des services de certificats

Administration du logiciel Hotelus Millenium via Linux

Administration des terminaux de paiement TPE



Consultant IT Administrateur systèmes et réseaux

Administration des serveurs dimpression, web et FTP

Création et gestion des comptes dans lactive directory

Traitement des incidents niveau 2 et 3 sur la plateforme IWS by Isilog

Assistance des utilisateurs via Cisco Jabber et prise en main à distance avec MSRA



Consultant support IT Déploiement doffice 365

Élaboration du planning de déploiement

Mise en place du déploiement

Rédaction des procédures dutilisation

Support aux utilisateurs dans lutilisation



Administrateur réseaux

Gestion du parc informatique des agents et traitement des incidents (PC, imprimante)

Création, gestion des comptes active directory

Support aux utilisateurs (matériel et logiciel)

Gestion des stocks du matériel informatique







Technicien réseaux et support

Déploiement et administration des réseaux et serveurs d'entreprises (W/S 2008/2012)

Installation des solutions de virtualisation et VPN

Gestion des parcs informatiques des clients

Sensibilisation des utilisateurs à la sécurité informatique

Formation des clients sur des logiciels informatique